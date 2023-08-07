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Во Внуково задержали пассажира с двухкилограммовой золотой цепью на шее

16:18 • 07.08.2023

Сотрудники таможни в московском аэропорту Внуково задержали 32-летнего гражданина Армении, на котором была надета золотая цепь весом почти в два килограмма. Об этом сообщается в соцсетях ФТС. 

Мужчина собирался вылететь в Турцию. Он пытался пронести золотую цепь через «зеленый коридор» и сказал таможенникам, что купил украшение за 50 тысяч рублей. Экспертиза установила, что цепь на 99,9% состоит из золота 999 пробы и оценивается в 9 миллионов рублей. 

Таможенники изъяли золотую цепь и задержали мужчину. Рассматривается вопрос о возбуждении против него уголовного дела. «Пассажиру грозит до семи лет лишения свободы», — сообщили в ФТС.  

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