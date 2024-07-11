Цены на муку в России выросли на треть и продолжают расти

В России на 30 % выросли цены на муку, объявил Национальный союз хлебопечения. Представители союза сообщили РИА «Новости» о «сумасшедшем росте цен на основное сырье». Федеральная антимонопольная служба уже пригрозила мукомолам, что будет наказывать за рост цен.

Высокие вывозные пошлины на зерно при отсутствии аналогичных на муку слишком сильно подтолкнули рост экспорта — благодаря, объяснили в Национальном союзе, «практически бездонной» емкости азиатского рынка. А значит поставок на внутренний рынок может не хватить и цены могут вырасти еще: на муку — вдвое, а на хлеб — на 20%. Национальный союз объединяет 26 крупнейших участников рынка хлебопечения.

Урожай пшеницы, главного сырья для хлебной муки, в России по итогам 2024 года упадет до 84 млн тонн, прогнозировала Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций. Прогноз подтвердили российские аналитический центр «Совэкон» и Институт конъюнктуры аграрного рынка. Урожай в России падает третий год подряд (104,2 млн тонн пшеницы в 2022 году и 92,8 млн в 2023-м).

Кроме того, в стране уже начинает наблюдаться дефицит ржаной муки, предупредил исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев.

Для производства хлебной муки, по словам президента Российского союза пекарей Дмитрия Семенова, годится только зерно с высоким содержанием клейковины, и на фоне сокращающегося предложения цены растут. В них заложены рост налогов, увеличение расходов на логистику и зарплату.

Федеральная антимонопольная служба отреагировала на «поступившие в ФАС обращения и информацию в СМИ», направив запросы 19 крупнейшим российским производителям муки. Ведомство требует бизнесменов объяснить рост оптово-отпускных цен, предоставив сведения об объемах производства, продажах, себестоимости за последний год. К поднявшим цены выше уровня официальной инфляции (8,3%, согласно Росстату) и не имеющим достаточной мотивации ФАС пообещала «принять меры реагирования».

Мукомолы пытаются защитить рост цен и право на экспорт своей продукции. Президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко заверил РИА «Новости», что цены на рынке растут всего две-три недели и «увеличились пока максимум на 20-50 копеек за килограмм» (при среднероссийской оптовой цене 13-18 рублей за килограмм пшеницы. — прим. «Холода».). И добавил, что наращивание поставок за рубеж приводит не к росту цен в России, а наоборот, является благом, так как ведет «к сокращению производственных издержек». Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский согласился с коллегой, дав понять, что экспортные пошлины на муку «задушат производство и сыграют на руку иностранным конкурентам».

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