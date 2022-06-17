Квартиры не покупают, но цены растут. Это как?

Весной в России упал спрос на покупку недвижимости — из данных аналитики рынка следует, что люди решили повременить с ипотекой, ставки по которой поднялись. Цены на жилье росли почти повсеместно до апреля, в то время как аренда постоянно дешевела. «Холод» объясняет, что сейчас происходит с рынком жилья.

Цены на квартиры в новостройках растут везде, кроме Москвы. А вторичное жилье в мае продавали дешевле, чем в апреле

В первом квартале 2022 года, по данным сервиса «Авито Недвижимость», в крупных городах России квадратный метр жилья в новостройках в среднем подорожал на 7% (по сравнению с четвертым кварталом 2021 года). Исключением стала Москва, где новостройки подешевели; по данным агентства недвижимости «Метриум», в мае цены на квартиры в московских жилищных комплексах эконом- и комфорт-класса снизились по отношению к апрелю. Однако по сравнению с маем прошлого года они все еще на 18% выше.

По подсчетам консалтинговой группы SRG, с января по апрель 2022 года средняя стоимость жилья выросла и на вторичном рынке — почти на 6%. Но в мае жилье подешевело на 2,1%, говорит замдиректора федерального агентства недвижимости «Этажи» Татьяна Ахметдинова. Она связывает это с тем, что во время кризиса покупатели стали выбирать жилье по самой низкой цене, а продавцы — чаще соглашаться на скидку.

Весной спрос на жилье снизился из-за высоких ставок по кредитам. Правительство уменьшило ставку по льготной ипотеке, чтобы поддержать застройщиков

В конце февраля 2022 года Центробанк повысил ключевую ставку до 20%: ставки по ипотеке в банках выросли, и спрос на нее сильно снизился. После этого ЦБ несколько раз снижал ключевую ставку, которая теперь составляет 9,5%. Но это не помогло восстановить спрос: в мае российские банки выдали на 37% меньше жилищных кредитов, чем в апреле.

Чтобы увеличить спрос и поддержать строительную отрасль, правительство продлило льготную ипотеку, которую ввели из-за коронавируса весной 2020 года, до конца 2022 года и снизило ставку по ней с 12% до 9% (до войны и введения новых санкций ставка составляла 7%). Кроме того, льготную ипотеку разрешили брать на большие суммы: до 30 миллионов рублей (вместо 12) в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 15 миллионов (вместо шести) в остальных регионах. При этом льгота распространяется на 12 и 6 миллионов рублей от этих сумм, а оставшуюся часть можно взять в кредит по ставке банка.

Центробанк рассчитывает, что эти меры помогут поддержать застройщиков, которые столкнулись не только с падением спроса, но и с удорожанием строительства. По данным сервиса «Яндекс.Недвижимость», в июне число «снятых с доски» объявлений о продаже квартир в новостройках начало расти.

Количество съемного жилья растет — чтобы сдать его, собственники стали толерантнее относиться к съемщикам

В крупных городах стали сдавать больше жилья в аренду: по оценке «Циан.Аналитики», в мае 2022 года предложение было в целом на 15% выше, чем в мае прошлого года. Особенно это заметно в Москве, где, по словам руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, с начала февраля предложение квартир в долгосрочную аренду выросло в 2,5 раза.

Из-за возросшего предложения цены на аренду снизились. По подсчетам «Циан.Аналитики», с января в крупных городах аренда однокомнатной квартиры в среднем подешевела на 3,3%, а двухкомнатной — на 5,1%. Сильнее всего средняя цена за «однушку» упала в Тольятти, Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Москве и Краснодаре.

В результате собственникам приходится конкурировать за съемщиков. Помимо того, что теперь они чаще делают скидки, они также охотнее разбивают страховой депозит и снижают требования к жильцам. Например, реже обращают внимание на пол и национальность арендатора и разрешают заселяться в квартиру с домашними животными.