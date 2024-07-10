Озвучены условия продленной программы льготной семейной ипотеки

Программа льготной семейной ипотеки со ставкой 6% продлена в России до 2030 года. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов.

Согласно опубликованным условиям, оформить льготный ипотечный кредит смогут семьи с ребенком младше шести лет и с двумя несовершеннолетними детьми из малых городов с населением до 50 тысяч человек, а также жители регионов с низким объемом строительства или регионов, имеющих индивидуальные программы развития. Кроме того, льготная ипотека доступна семьям, воспитывающим ребенка с инвалидностью.

Первоначальный взнос при оформлении льготной ипотеки составит 20%, а его максимальная сумма кредита ограничена 12 миллионами рублей для Москвы, Петербурга и Ленинградской области, и шестью миллионами рублей для всех остальных регионов.

Сумму кредита можно будет увеличить до 30 миллионов в Москве, Петербурге и Ленинградской области и до 15 миллионов в регионах, но тогда за превышающую лимит часть придется платить по рыночной ставке, которая, по последним данным, составляет около 20% годовых.

С 1 июля перестала действовать программа безадресной льготной ипотеки со ставкой 8% годовых при покупке жилья в новостройке. По данным The Bell, за время действия программы, введенной во время пандемии коронавируса, на рынке сформировался пузырь. В результате, писало издание, цены на квартиры в новых домах выросли на 80%, а доступность жилья упала вдвое.

При этом после отмены этой программы при покупке типовой однокомнатной квартиры стоимостью пять миллионов рублей в ипотеку по рыночной ставке переплата за нее достигла 15 миллионов рублей.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.