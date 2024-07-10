Поддержать
Новости

Озвучены условия продленной программы льготной семейной ипотеки

13:10 • 10.07.2024

Программа льготной семейной ипотеки со ставкой 6% продлена в России до 2030 года. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов.

Согласно опубликованным условиям, оформить льготный ипотечный кредит смогут семьи с ребенком младше шести лет и с двумя несовершеннолетними детьми из малых городов с населением до 50 тысяч человек, а также жители регионов с низким объемом строительства или регионов, имеющих индивидуальные программы развития. Кроме того, льготная ипотека доступна семьям, воспитывающим ребенка с инвалидностью.

Первоначальный взнос при оформлении льготной ипотеки составит 20%, а его максимальная сумма кредита ограничена 12 миллионами рублей для Москвы, Петербурга и Ленинградской области, и шестью миллионами рублей для всех остальных регионов.

Сумму кредита можно будет увеличить до 30 миллионов в Москве, Петербурге и Ленинградской области и до 15 миллионов в регионах, но тогда за превышающую лимит часть придется платить по рыночной ставке, которая, по последним данным, составляет около 20% годовых.

С 1 июля перестала действовать программа безадресной льготной ипотеки со ставкой 8% годовых при покупке жилья в новостройке. По данным The Bell, за время действия программы, введенной во время пандемии коронавируса, на рынке сформировался пузырь. В результате, писало издание, цены на квартиры в новых домах выросли на 80%, а доступность жилья упала вдвое.

При этом после отмены этой программы при покупке типовой однокомнатной квартиры стоимостью пять миллионов рублей в ипотеку по рыночной ставке переплата за нее достигла 15 миллионов рублей.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
Смотрите эфиры «Холода»?
Станьте их спонсором!
Мы открыли сбор на запись двух июльских стрим-квизов. Ожидаются крутые гости, интересные вопросы и ламповые истории! Поддержите сбор донатом, а эфиры смотрите на нашем канале!
Смотрите эфиры «Холода»?
Станьте их спонсором!
Мы открыли сбор на запись двух июльских стрим-квизов. Ожидаются крутые гости, интересные вопросы и ламповые истории! Поддержите сбор донатом, а эфиры смотрите на нашем канале!
€967 / €1500 На запись двух выпусков
  • 0%
  • 50%
  • 100%
Поддержать  →
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете  →