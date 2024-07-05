С отменой льготной ипотеки переплата за однокомнатную квартиру выросла более чем на 10 миллионов рублей

Переплата при покупке жилья в кредит в России выросла в разы после завершения 1 июля действия программы льготной ипотеки. Об этом пишет РБК, ссылаясь на расчеты аналитиков компании ЦИАН. Там подсчитали переплату при покупке 37-метровой квартиры стоимостью 5,55 миллиона рублей по льготной ставке в 8%, которая действовала до начала июля, и по нынешней рыночной кредитной ставке в 18,3%.

Как показали расчеты, теперь в городах-миллионниках при покупке по ипотеке типовой однокомнатной квартиры в новостройке переплата вырастет в 3,19-3,65 раза в зависимости от срока кредита. А в денежном выражении рост переплаты составит от 4,28 миллиона рублей до 10,71 миллиона.

Так, по программе льготной ипотеки при сроке кредита в 15 лет ежемесячный платеж за типовую однушку составлял чуть менее 40 тысяч рублей, а общая переплата — 1,61 миллиона. А по рыночной ставке ежемесячный платеж будет уже 63,5 тысячи рублей, а переплата увеличится в 3,65 раза и составит 5,89 миллиона рублей.

При этом взяв ипотеку по рыночной ставке на ту же квартиру, но сроком на 30 лет, заемщик должен будет переплатить в 3,19 раза больше, чем по программе льготной ипотеки — 15,59 миллиона рублей вместо 4,88 миллиона.

С 1 июля 2024 года в России прекратила работу субсидируемая государством льготная ипотечная программа на квартиры в новостройках со ставкой 8%. В связи с этим эксперты ждут падения спроса на рынке жилья. При этом, по данным «РБК-Недвижимости», в Москве для одобрения ипотечного кредита по ставкам от 18% ежемесячный доход заемщика должен быть не менее 233,9 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — не менее 164,8 тысячи, а во всех остальных регионах в среднем — 77,6 тысячи.

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