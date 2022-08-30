Российские военные пока что попадают только по деревянным муляжам установок HIMARS — The Washington Post

Высокопоставленные американские и украинские чиновники рассказали газете The Washington Post, что ВСУ удалось обмануть российских военных, заставив их стрелять по деревянным муляжам реактивных систем залпового огня HIMARS. По данным издания, по настоящим установкам российские военные пока ни разу не попали. Россия также пока не предоставляла неоспоримых доказательств уничтожения «хаймарсов».

По данным WP, за несколько недель применения муляжей, российские военные истратили на удары по ним не менее десятка крылатых ракет «Калибр», так как на камерах разведывательных дронов они неотличимы от настоящих. Воодушевленные успехом, украинские военные заказали еще макетов.

HIMARS

Минобороны РФ уже не раз отчитывалось об уничтожении РСЗО HIMARS. Иногда заявления ведомства сопровождались видеорядом не очень высокого качества, по которому сложно утверждать что-либо наверняка. В свою очередь представитель Минобороны США заявил ранее в августе, что утверждения российских военных не соответствуют действительности.

Всего США передали Вооруженным силам Украины 16 установок HIMARS.

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Источник: The Washington Post