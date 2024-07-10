Глобальное потепление повышает риск мертворождения и выкидышей у беременных

Экстремальное повышение температуры из-за глобального потепления влияет на беременных женщин и их будущих детей. Из-за изменения климата беременные могут чаще сталкиваться с выкидышами и мертворождениями. Об этом пишет BBC со ссылкой на ряд исследований.

Жара влияет на беременных женщин сильнее, чем на других людей, из-за гормональных изменений. Экстремальные температуры могут спровоцировать развитие гипертонии (повышение артериального давления) или даже стать одной из причин мертворождения. Исследование, проведенное на беременных в Гамбии, показало, что при каждом повышении температуры на один градус Цельсия стресс плода увеличивается на 17%. Более того, из-за воздействия высоких температур снижается приток крови к плаценте.

Беременные женщины, которые постоянно испытывают на себе тепловой стресс, чаще других страдают от сердечных приступов. Кроме того, исследователь Натаниэль Де Никола обнаружил связь между высокими температурами и преждевременными родами. Также китайские ученые доказали, что экстремальные температуры увеличивают риск выкидыша.

Опаснее всего вынашивать ребенка в климатических условиях Африки, где за последние 60 лет температура поднималась в среднем быстрее, чем в остальном мире. Однако это не означает, что угроза обходит стороной другие части света. Например, риску подвержены беременные женщины во Флориде (США) и в других районах земли, где температура регулярно достигает отметки в +35 градусов.

Эпидемиолог из Вашингтонского университета Кристи Эба рассказывает, что первые публикации о рисках тепловых волн для беременных начали появляться еще 10 лет назад. Однако многие страны, включая, например, Великобританию, не упоминают беременных женщин в своих общественных рекомендациях по борьбе с жарой. В США же в подобных рекомендациях чаще дают советы по уходу за животными, чем по заботе о беременных женщинах.

2023 год официально признан самым жарким годом за всю историю наблюдений. Повышение температур зафиксировано не только в Африке, но и в Северном полушарии — именно там располагаются все страны Европы и Северная Америка. Из-за рекордной жары возникают катаклизмы — лесные пожары, наводнения и торнадо. За последние 20 лет от последствий жары умерли на 30% больше европейцев, чем раньше. В 2022 году экстремальные температуры стали причиной 70 тысяч смертей.

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