Последнее лето стало самым жарким за две тысячи лет для Северного полушария

Лето 2023 года стало самым жарким в Северном полушарии Земли за последние две тысячи лет. Об этом говорится в исследовании европейских ученых, опубликованном в журнале Nature.

К подобному выводу исследователи пришли, изучив годичные кольца деревьев за два тысячелетия. По ним можно сделать выводы о температурных значениях прошлых лет.

«2023 год был исключительно жарким, и эта тенденция (к потеплению) сохранится, если мы резко не сократим выбросы парниковых газов», — отметил соавтор исследования Ульф Бюнтген с географического факультета Кембриджского университета.

Кроме того, ученые выяснили, что летом 2023 года температура в Северном полушарии была на 2,07°С выше средних летних температур в период между 1850 и 1900 годами, когда проводились первые метеонаблюдения. В исследовании также отмечается, что потепление превысило порог в 1,5 градуса, которое установило Парижское соглашение по климату в 2015 году.

Исследователи объяснили, что по Южному полушарию у них гораздо меньше данных за тот же период. Однако они уточнили, что оно тоже реагирует на изменения климата, так как оно гораздо более покрыто океаном, чем Северное полушарие.

Происходящее ученые связали с явлением «Эль-Ниньо» (колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана), которое существенно влияет на климат. Оно существовало и в прошлом, но, по мнению авторов исследования, в последние 60 лет глобальное потепление, вызванное увеличением выбросов парниковых газов, привело к усилению этого явления.

Авторы исследования предположили, что сейчас «Эль-Ниньо» продлится до начала лета текущего года. В связи с этим, вероятно, будущим летом будут установлены новые температурные рекорды.

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