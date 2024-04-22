Европейцы стали чаще погибать от жары 

Температура в Европе в 2023 году поднялась до рекордных за все время значений. Глобальное потепление привело к тому, что 11 месяцев в году бьют средние температурные значения, из-за жары возникают лесные пожары, сжигающие целые леса и деревни, и смертельные наводнения. За последние 20 лет от жары умерло на 30% больше европейцев, сообщает The Guardian со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию (ВМО).

По мнению метеорологов из ВМО, причиной такого роста становится загрязнение воздуха, «удерживающее тепло». Оно способствует глобальному потеплению. Опросы показали, что европейцы стали чаще жаловаться на беспрецедентную жару, из-за которой испытывают дискомфорт в течение дня, а также на слишком теплые ночи.

Сухая и жаркая погода также стала причиной возникновения лесных пожаров, из-за которых горели целые леса и деревни. От дыма, который дошел до крупных городов, люди задыхались. Наиболее жестокие последствия этих пожаров можно было наблюдать в Испании, Италии и Португалии. Греция столкнулась с самым крупном пожаром в истории Евросоюза — он сжег 96 гектаров земли.

Жара также ведет к смертоносным наводнениям. Европа в 2023 году стала на 7% влажнее, чем в среднем за последние 30 лет. По данным отчета, вода поднималась до высокого уровня в одной трети рек континента, до критического — в одной шестой.

Ученым еще не удалось подсчитать данные за 2023 год, но они отмечают, что в 2022 году жара принесла дополнительные 70 тысяч смертей. По их мнению, в 2023 году ситуация ухудшится. При этом Европа остается континентом, на котором быстрее всего растет температура по отношению к общемировым показателям.

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