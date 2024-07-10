ФСБ заявила о предотвращении теракта на крейсере «Адмирал Кузнецов»

Сотрудникам ФСБ удалось предотвратить теракт, который якобы пытались организовать на флагмане Северного флота России тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» украинские спецслужбы. Об этом, как передает РБК, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Там уточнили, что сотрудник украинской разведки вышел на связь с одним из моряков, который служит на «Адмирале Кузнецове», и, обещая крупное денежное вознаграждение, попытался склонить его к совершению теракта. В случае отказа ему угрожали уголовной ответственностью за финансирование украинской армии по сфабрикованным основаниям, отметили в ФСБ.

«Для сборки зажигательного устройства украинской спецслужбой через транспортно-логистическую компанию военнослужащему были направлены недостающие компоненты. Его заверяли, что сразу после получения видеозаписи с подтверждением поджога на крейсере он будет эвакуирован в Финляндию, а в подготовленном в приграничье тайнике уже находятся изготовленные для него документы и денежные средства», — говорится в сообщении ведомства.

Несмотря на угрозы и обещания российский военнослужащий сообщил обо всем правоохранителям. В результате предполагаемому агенту украинской разведки отправили видеозапись с инсценировкой теракта на «Адмирале Кузнецове». После этого он, как сообщается, удалил аккаунты в мессенджерах и перестал выходить на связь.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о склонении, вербовке или ином вовлечение лица в совершение преступления террористического характера (ч.1.1 ст. 205.1 УК).

Также ФСБ отчиталась о задержании россиянина, который якобы отправил курьерской доставкой взрывные устройства на домашние адреса трех начальников подразделений Минобороны. В спецслужбе сообщили, что против задержанного возбудили дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, он признал свою вину.

8 июля ФСБ сообщила о неудачной попытке угона украинскими спецслужбами российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Как утверждали в спецслужбе, агенты украинской разведки пытались завербовать для этого российского военного летчика.

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