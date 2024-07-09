Премьер Индии договорился с Путиным о возвращении своих граждан с войны в Украине

Из российской армии уволят граждан Индии. Такое решение было принято после встречи индийского премьер-министра Нарендры Моди с Владимиром Путиным в Москве. Об этом сообщает индийское NDTV со ссылкой на источники. Официального подтверждения этой информации пока нет.

По данным издания, вопрос о возвращении своих граждан с передовой в Украине Моди поднял на частном ужине с Путиным.

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Как пишет NDTV, воюя на стороне России против Украины погибли по меньшей мере двое индийцев. При этом около двух десятков других граждан Индии утверждают, что их обманом заставили принять участие в боевых действиях.

В начале мая в Индии арестовали четырех мужчин по обвинению в вербовке местных жителей для участия в войне в Украине на стороне России. Как сообщало местное Центральное расследовательское агентство, арестованные в соцсетях находили молодых людей и предлагали им выгодную работу в России. Затем им оформляли визы, покупали авиабилеты, но по прибытии вместо обещанной работы заставляли подписать контракт с Минобороны и отправляли на фронт в Украину. Отмечалось, что некоторые из завербованных таким образом индийцев получили тяжелые ранения.

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В марте этого года Центральное расследовательское агентство сообщало, что на стороне России в Украине воюют 35 граждан Индии. Тогда утверждалось, что двое из них погибли. При этом посольство Индии в России подтвердило одну смерть.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прилетел в Москву 8 июля. Это его первый визит в страну с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

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