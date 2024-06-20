США перестанут поставлять ракеты для систем Patriot в другие страны ради помощи Украине

США приостановят поставки ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в другие страны, чтобы в первую очередь обеспечить защиту Украины. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Решение о заморозке поставок было принято на саммите стран «Большой семерки» (G7) в Италии, где президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден 13 июня подписали двустороннее соглашение по безопасности. Согласно документу, США будут «поддерживать военную мощь Украины, а также развитие и трансформацию ее военных возможностей по всему спектру боевых функций».

Как пишет издание, на подписании соглашения Байден заявил, что странам, которые ждут от США новые системы ПВО, придется подождать. Все, что имеется в распоряжении сейчас, американские власти намерены отправлять в Украину «до тех пор, пока ее потребности не будут удовлетворены».

По словам неназванного американского чиновника, это решение говорит о желании поддержать партнеров, когда им угрожает опасность. «Наше второе послание адресовано России: если они думают, что смогут продержаться в этой войне, то они ошибаются», — отметил чиновник.

По данным издания, США сообщили о своем решении всем заинтересованным в поставках странам в частном порядке. В числе европейских стран, ожидающих от США поставок ракет Patriot, — Германия, Польша и Румыния.

Кроме того, в Украину поставят и ракеты Patriot, давно подготовленные для Швейцарии, пишет Blick. По информации анонимных источников издания, США заключили контракт со Швейцарией на поставку ракет PAC-3, стоимостью 340 миллионов долларов. Blick отмечает, что теперь ракеты будут отправлены в Украину.

В апреле Германия выступила с инициативой усилить противовоздушную оборону Украины из-за массированных российских атак. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал передать Украине дополнительные системы ПВО.

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