Визит премьера Индии второй день парализует движение в центре Москвы

Премьер-министр Индии Нарендра Моди 8 июля прибыл в Москву с официальным визитом. Из-за этого второй день центр столицы стоит в многокилометровых пробках.

Моди остановился в отеле The Carlton Moscow в начале Тверской улицы. А 9 июля он вместе с Владимиром Путиным посетили павильон «Атом» на ВДНХ, где встретились со студентами обеих стран. Для проезда кортежей полицейские перекрыли несколько улиц.

Так, несколько часов стояло практически все Садовое кольцо, а также третье транспортное кольцо от Динамо до Марьиной рощи по внешней стороне, и от Автозаводской до Лужников по внешней стороне, а также некоторые улицы в центре города.

Как пишет портал MSK1.ру, на площади Никитских ворот не работали светофоры, из-за чего там также образовались пробки. Кроме того, были перекрыты Кремлевская и Москворецкая набережная, а также Большой Каменный мост. В результате к полудню пробки в городе выросли до 7 баллов.

«В вечерний разъезд ожидаем локальные затруднения движения в центральной части города, на ТТК в районе улицы Сущевский Вал, на Садовом кольце и на МКАД в районе Липецкой улицы», — говорится в телеграм-канале столичного Дептранса. Там возможные пробки связали с ремонтными работами и мелкими ДТП.

Похожа ситуация с пробками складывалась в Москве и 8 июля — в день приезда Моди. Днем полицейские перекрыли Садовое кольцо от «Парка культуры» в сторону станции метро «Смоленская». Корреспондент «Холода» сообщил, что люди стояли в пробке несколько часов.

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