Ввезенное в Россию через Беларусь вино предложили не называть вином

Исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Алексей Плотников предложить маркировать ввезенное из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), через Беларусь вино как продукт, «не являющийся вином». Об этом сообщает РБК.
По данным издания, Плотников направил запрос в Минский завод виноградных вин (МЗВВ), в котором попросил уточнить происхождение вина и материалов для его производства.
«Если на МЗВВ разливают вино, импортируемое из стран, не входящих в ЕАЭС, то такие поставки подрывают как минимум государственную политику России в области виноградарства и виноделия и такая продукция строго должна маркироваться на наших полках знаком “не является вином”», — заявил Плотников.
Исполнительный директор АВВР также добавил, что если вино произвели в странах Таможенного союза, куда входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан, а в Беларуси оно только разливается в бутылки и закупоривается, то это напротив способствует «расширению экономического взаимодействия» между странами.
Плотников отметил, что вино не является стратегическим товаром, поэтому Россия не может разработать стратегию по импорту вин. «Что государство может и должно делать — разрабатывать, внедрять и совершенствовать стратегию по развитию собственного, внутрироссийского производства, в том числе вина», — подчеркнул Плотников.
Ранее стало известно, что в Россию начались поставки вина из Беларуси с названиями, похожими на наименования европейских вин. При этом глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин усомнился, что Беларусь поставляет в Россию настоящие европейские вина, так как это нерентабельно.
Поставки европейского вина в Россию стали сокращаться с 2023 года. Тогда же ставка пошлин на ввоз вина увеличилась с 12% до 20%.
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