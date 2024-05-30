Дешевое европейское вино исчезает из российских магазинов

Зарубежные вина стоимостью до 500 рублей, в первую очередь европейские, стали меньше продаваться в российских магазинах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу X5 Group Екатерину Лобачеву.

Торговая компания Х5 Group владеет сетями «Чижик», «Пятерочка» и «Перекресток». Президент компании рассказала, что снижение продаж зарубежных дешевых вин происходит на фоне увеличения пошлин на ввоз вина из «недружественных стран» — Европы и США. Летом 2023 года ставка ввозных пошлин увеличилась с 12% до 20%.

По словам Лобачевой, в 2023 году продажа вин из Италии и Франции значительно сократилась. При этом магазины стали больше продавать вина из Грузии, Испании, Германии и Португалии. Лобачева утверждает, что это связано прежде всего с более широким ассортиментом дешевых вин из этих стран.

Глава X5 Group считает, что на место зарубежных производителей вин приходят российские. «Российское виноделие переживает большой качественный рост — как в количестве новых производств и наименований, так и в качестве вин», — добавила Лобачева.

Как уточняет РБК, за последний год цены на импортное вино в России выросли на 10–20%. При этом стоимость российского вина тоже увеличилась на 5–7%. Лобачева связывает это также с увеличением втрое акцизных ставок, колебанием курса валют и ростом стоимости логистики. Некоторые из этих факторов сказываются и на российских производителях вина, отмечает Лобачева.

Глава X5 Group также добавила, что сейчас ее компания делает ставки на вина из Грузии, Азербайджана, Армении, Узбекистана и Беларуси. Также в ее магазинах появились вина из Индии. Кроме того, компания намерена начать поставки из Турции, Китая, Бразилии, Уругвая и Греции.

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