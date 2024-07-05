Беларусь начала поставки вин-двойников в Россию

Несколько российских импортеров получили право на ввоз вин из Беларуси производства Минского завода виноградных вин (МЗВВ). Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные реестра Росаккредитации.

Так, дистрибьютор «Винтренд Ритейл Групп» (ВРГ) сможет импортировать в Россию тихие вина «Грюнер Вельтлинер» и «Рислинг», а также игристое — «Глера Спуманте Экстра Драй» производства МЗВВ. В свою очередь, импортер «Алко Трейд Логистик» получил разрешение на ввоз вина Airen Tres Amigos производства того же завода.

Как отмечает «Коммерсантъ», названия этих вин совпадают с названиями продукции европейских производителей. В частности, Glera Spumante Extra Dry от итальянской винодельни Villa degli Olmi или Tres Amigos от испанских Garcia Carrion и DCOOP.

Беларусский производитель, вероятно, намеренно копирует названия европейских вин в расчете на невнимательность потребителей, сказал изданию глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. При этом он выразил сомнение, что под видом продукции МЗВВ в Россию реэкспортируют настоящие европейские напитки, так как реэкспорт вина в Россию через третьи страны, по словам Шапкина, нерентабелен.

В свою очередь, владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман предположил, что минский завод может выступать как логистическое плечо между реальным производителем и дистрибьютором.

В конце мая 2024 года представители российских ритейлеров сообщили о снижении предложения бюджетных европейских вин в магазинах России. В частности, значительно сократились продажи вина, произведенного во Франции и Италии. Участники рынка тогда отмечали, что сокращение продаж происходит на фоне значительного повышения ввозных пошлин на алкогольную продукцию из «недружественных» стран. Летом 2023 года они выросли с 12% до 20%.

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