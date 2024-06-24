Прокремлевские боты обвинили США и Украину в нападении в Дагестане

Прокремлевские боты после нападения в Махачкале и Дербенте стали распространять во «Вконтакте» комментарии, в которых говорилось, что за случившимся стоят США и Украина. Об этом сообщает «Верстка» со ссылкой на статистику проекта «Ботнадзор».

Издание утверждает, что с 23 июня боты оставили более 1400 комментариев. В качестве примера «Верстка» приводит один из комментариев во «Вконтакте»: «Какой ужас. Не удивлюсь если и это спланировали США. Особенно учитывая что у террористов было западное оружие».

Также причастностью США боты пытаются объяснить то, что российские силовики не смогли предотвратить нападение. В комментариях говорится, что спецслужбы в России не могут проверить каждого человека в стране из-за слишком больших территорий и численности населения. Боты утверждают, что проверки осложняет и то, что «США науськивают террористов на РФ».

«Верстка» пишет, что обвинения в причастности к нападению появились во «Вконтакте» и в адрес Украины, но их оказалось гораздо меньше. В некоторых комментариях причастность Украины оправдывается желанием отвлечь внимание от войны.

Кроме того, Россия обвинила США в ракетной атаке по Севастополю 23 июня, в результате которой погибли четыре человека. Подобные заявления распространились в прокремлевских телеграм-каналах. В них в частности утверждается, что США причастны к атаке, поскольку поставляют оружие Украине.

Российское Минобороны заявило, что в ходе удара использовались американские ракеты ATACMS, снаряженные кассетными боевыми частями. Они, как утверждает ведомство, якобы запрограммированы американскими специалистами и управляются через американские спутники.

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