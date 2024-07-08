Ураган снес тысячи домов на Карибах и обрушился на Техас

Ураган самой опасной категории «Берилл» за несколько дней уничтожил постройки и убил 11 людей на нескольких островах Карибского бассейна и на севере Венесуэлы. В понедельник, 8 июля, ураган добрался до побережья штата Техас, сообщило Reuters.

В штате прекратили работу все морские порты, отменены сотни авиарейсов, ливень и шквальный ветер уже оставили без электричества около 2 млн жилых домов и промышленных объектов. Техас — крупнейший штат-производитель нефти и газа в США. Все предприятия были вынуждены прекратить работу.

Первым от стихии пострадал прибрежный город Матагорда. Местный шериф сообщил о как минимум одном погибшем из-за упавшего на крышу дерева.

Ураган зародился 3 июля у северных берегов Южной Америки и быстро обрел разрушительную силу, достигнув высшей, пятой категории по применяемой в западном полушарии Шкале ветров Саффира-Симпсона. Эта категория присваивается тропическим циклонам со скоростью ветра минимум 70 метров в секунду (252 км/ч).

Первым от урагана пострадал архипелаг Сент-Винсент и Гренадины. За считанные часы три острова остались без практически любых строений и несколько тысяч человек оказались бездомными. Местные власти заявили о четверых погибших.

Следом пострадала Венесуэла — хотя ее берег «Берилл» задел стороной. Пострадали около 8 тысяч жилых домов, из них половина — разрушены до основания. Вскоре стало известно о трех погибших. На юге Ямайки ураган снес еще несколько тысяч строений, но здесь власти успели подготовиться, объявив эвакуацию и открыв около 900 временных убежищ. Несмотря на это, один человек все-таки погиб.

Ожидалось, что «Берилл» произведет разрушения в Мексике, но он прошел рядом с Каймановыми островами и полуостровом Юкатан на север, к берегу США.

Национальный центр ураганов США (NHC) ожидал, что сила циклона на подходе к США сильно ослабнет. Однако прогноз оправдался лишь частично. Метеорологи обещают, что, оказавшись на суше, ураган до конца суток угаснет до тропического шторма, а через сутки «до тропической депрессии». То есть угроза для жителей соседних штатов окажется ниже.

Последний раз ураган пятой категории обрушивался на регион в 2019 году. Мощный тропический циклон по имени «Дориан» зародился у восточного побережья США, двигаясь со скоростью 298-354 км/ч. Нанесенный Багамским островам и прибрежным штатам Флорида, Джорджия, Северная и Южная Каролина ущерб был оценен в примерно 5 млрд долларов.

С начала сезона 2024 года в США из-за ураганов и торнадо погибли 23 человека. Пик пришелся на конец мая и затронул семь штатов, оставив без электричества 300 тысяч человек.

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