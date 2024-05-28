Ураганы и торнадо охватили США

По меньшей мере 23 человека погибли и еще около 300 тысяч остались без электричества в семи американских штатах из-за гроз и торнадо, сообщает BBC.

По словам синоптиков, непогода охватила большую часть территории страны от Алабамы до Нью-Йорка. В ближайшие дни там ожидаются новые грозы, проливные дожди, ураганный ветер, град и наводнения.

Так, 28 мая, согласно прогнозу Национальной метеорологической службы (NWS), проливные дожди пройдут на восточном побережье США, включая части штатов Нью-Йорк, Пенсильвания, Нью-Джерси и Мэриленд. В свою очередь, в Техасе ожидаются сильные грозы с порывами ветра скоростью 120 километров в час и более.

При этом на юге страны установилась жара с температурой около рекордных значений. На территориях, где синоптики предупредили о том или ином виде непогоды, проживает около 120 миллионов американцев.

26 мая экстренные службы страны получили более 600 сообщений о повреждениях в результате ураганного ветра из 20 штатов. В Индианаполисе пришлось эвакуировать около 125 тысяч зрителей проходящей там автомобильной гонки Indianapolis 500, а старт самого заезда отложить на четыре часа.

Жертвами непогоды стали восемь человек в Арканзасе, семь — в Техасе, два — в Оклахоме и пять — в Кентукки. В Алабаме дерево упало на дом 79-летней женщины, в результате чего она погибла. В Колорадо от удара молнии погиб фермер и 34 его коровы.

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