Во Франции подвели итоги парламентских выборов, второй тур которых прошел 7 июля. Победу неожиданно одержал левый «Новый народный фронт» (NFP), а коалиция правых во главе с националистическим «Национальным объединением» (RN), считавшаяся фаворитом после первого тура, заняла лишь третье место. В нескольких французских городах уличное празднование победы левых закончилось погромами и столкновениями с полицией.

Согласно официальным результатам голосования, опубликованным на сайте французского министерства внутренних дел, NFP получит 182 места в парламенте, поддерживающая президента Эммануэля Макрона коалиция «Вместе за республику» — 168 мест, а коалиция ультраправых — 143 места, из которых сама RN получила 88 мест.

Таким образом ни одна из участвовавших в выборах партий не будет иметь в новом парламенте большинства, для которого требуется 289 мест.

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После оглашения предварительных результатов голосования вечером 7 июля тысячи сторонников левых партий вышли на улицы французских городов, чтобы отпраздновать свою победу. Так, по данным газеты Le Figaro, в Париже на митинг на площади Республики собрались восемь тысяч человек.

Как сообщается, сначала акция была мирной, а затем некоторые участники попытались разгромить офис банка и вступили в столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ и начала задержания. Беспорядками и задержаниями также закончились массовые акции, в частности, в Марселе, Лилле и Ренне.

Прошедшие выборы в парламент Франции были досрочными. Президент страны Эммануэль Макрон объявил их в июне после победы националистов из RN на выборах в европарламент.

В первом туре голосования на выборах во французский парламент, который состоялся 30 июня, RN также заняла первое место, набрав 33% голосов, на втором месте оказался NFP с 28%, а президентская коалиция, получив лишь 21%, заняла третье место.

Как писали западные СМИ, успехами ультраправых в Европе были довольны в Кремле, так как они выступают за прекращение военной поддержки Украины в войне с Россией. А сама RN, называвшаяся тогда «Национальный фронт», в 2014 году поддержала аннексию Крыма и выступила против санкций в отношении России, после чего получила от российских банков кредиты на сумму 11 миллионов евро.

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