Родителей школьников оштрафуют за прослушивание гимна России сидя

На родителей девятиклассников из Нальчика составили административные протоколы за нарушение официального использования гимна России. Об этом сообщил телеграм-канал Mash Gor.

По данным телеграм-канала, несколько родителей выпускников отказались встать, когда заиграл гимн. Их дети в это время закрывали уши руками. «Среди восьми взрослых, которые не встали во время гимна в школе № 33, были: начальник отдела “РусГидро” (энергетическая компания, владеющая большинством электростанций в России — Прим. «Холода»), жена главного тренера сборной России по дзюдо, супруга крупного застройщика в [Кабардино-Балкарской республике] и многодетные матери, которые получают нехилые соцвыплаты от государства», — пишет Mash Gor.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал поведение родителей выпускников «фактом демонстративного неуважительного отношения к Государственному гимну». 7 июля он отчитался, что силовики отреагировали на отправленное им в «соответствующие органы» обращение.

Юрист Михаил Беньяш рассказал «Эху», что ранее не слышал о наказаниях за подобные действия. «Сама эта статья была разработана не столько для тех, кто не встает во время гимна, сколько для тех, кто неправильно использует гимн: в рекламе какой-нибудь и без согласования, или чтобы ввести людей в заблуждение. Я еще не сталкивался с таким правоприменением, как в этом случае. Всем было обычно плевать», — заявил Беньяш.

Похожая ситуация произошла в марте прошлого года. Тогда депутата районного собрания в Калужской области Александра Лепендина от партии КПРФ оштрафовали на пять тысяч рублей после того, как он не встал во время исполнения гимна. Депутат заявил, что у него в тот день болели ноги, а российское законодательство разрешает слушать гимн «в сидячем положении по состоянию здоровья».

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