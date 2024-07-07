Поддержать
Новости

Ученые открыли новый вид змей

16:58 • 07.07.2024

Команда ученых Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова во главе с Сабирой Идиятуллиной опубликовала статью в журнале Zootaxa, где описала новый вид змей. 

Согласно отчету ученых, это новый вид зеленой гадюки из южной и центральной частей прибрежного Вьетнама. К такому выводу исследователи пришли на основе морфологических и молекулярных доказательств.

Новому виду дали название «синегубая куфия» (Trimeresurus cyanolabris). Во время полевых работ на юго-востоке Вьетнама ученым удалось поймать 13 особей. От других сородичей их отличают небольшие размеры — до 74 сантиметров, ярко-желтые глаза, темно-зеленая чешуя без поперечных полос, синеватые губы, подбородок и горло.

В статье говорится, что новый вид обитает на низких и средних высотах — около 90–400 метров над уровнем моря — в тропических лесах центрально-южного Вьетнама.

«Это открытие еще раз подчеркивает важность этой области как локального центра разнообразия и эндемизма герпетофауны, который находится под большой угрозой из-за вырубки лесов», — говорится в отчете.

Предыдущее открытие нового вида змей произошло в мае этого года в Таиланде. Тогда герпетолог Гарри Уорд Смит и герпетолог и экскурсовод Руперт Грассби-Льюис из туристической компании Explore Herpetology обнаружили ранее неизвестный вид змей с зубами-лезвиями. 

Новому виду дали название «пещерной змеей Курки», или Oligodon speleoserpens. В идентификации вида участвовали ученые из МГУ имени М.В. Ломоносова и Мичиганского университета. Помимо необычных зубов у змей оказались заостренные чешуйки на брюхе, которые позволяют им передвигаться по скалам.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
Смотрите эфиры «Холода»?
Станьте их спонсором!
Мы открыли сбор на запись двух июльских стрим-квизов. Ожидаются крутые гости, интересные вопросы и ламповые истории! Поддержите сбор донатом, а эфиры смотрите на нашем канале!
Смотрите эфиры «Холода»?
Станьте их спонсором!
Мы открыли сбор на запись двух июльских стрим-квизов. Ожидаются крутые гости, интересные вопросы и ламповые истории! Поддержите сбор донатом, а эфиры смотрите на нашем канале!
€889 / €1500 На запись двух выпусков
  • 0%
  • 50%
  • 100%
Поддержать  →
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете  →