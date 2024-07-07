Ученые открыли новый вид змей

Команда ученых Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова во главе с Сабирой Идиятуллиной опубликовала статью в журнале Zootaxa, где описала новый вид змей.

Согласно отчету ученых, это новый вид зеленой гадюки из южной и центральной частей прибрежного Вьетнама. К такому выводу исследователи пришли на основе морфологических и молекулярных доказательств.

Новому виду дали название «синегубая куфия» (Trimeresurus cyanolabris). Во время полевых работ на юго-востоке Вьетнама ученым удалось поймать 13 особей. От других сородичей их отличают небольшие размеры — до 74 сантиметров, ярко-желтые глаза, темно-зеленая чешуя без поперечных полос, синеватые губы, подбородок и горло.

В статье говорится, что новый вид обитает на низких и средних высотах — около 90–400 метров над уровнем моря — в тропических лесах центрально-южного Вьетнама.

«Это открытие еще раз подчеркивает важность этой области как локального центра разнообразия и эндемизма герпетофауны, который находится под большой угрозой из-за вырубки лесов», — говорится в отчете.

Предыдущее открытие нового вида змей произошло в мае этого года в Таиланде. Тогда герпетолог Гарри Уорд Смит и герпетолог и экскурсовод Руперт Грассби-Льюис из туристической компании Explore Herpetology обнаружили ранее неизвестный вид змей с зубами-лезвиями.

Новому виду дали название «пещерной змеей Курки», или Oligodon speleoserpens. В идентификации вида участвовали ученые из МГУ имени М.В. Ломоносова и Мичиганского университета. Помимо необычных зубов у змей оказались заостренные чешуйки на брюхе, которые позволяют им передвигаться по скалам.

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