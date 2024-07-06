Полицейские задержали активиста за футболку с фразой «Я против Путина» и вызвали врачей-психиатров

Московского активиста Алексея Сокирко задержали после того, как он вышел из дома в футболке с надписью «Я против Путина». Об этом он рассказал на свой странице в фейсбуке.

Полицейские обвинили его в «пропаганде», однако что именно, по их мнению пропагандировал Сокирко, они не уточнили. Активиста доставили в отдел полиции и допросили.

«Я объяснял мое негативное отношение к Путину, но чтобы смягчить разговор, перешел на историю, объяснял, что я плохо отношусь и к Ленину, и к Сталину. Потом, в качестве поиска компромисса, я спросил, можно ли ходить в футболке “Я против Сталина”», — написал Сокирко.

После этого полицейские вызвали врачей из психиатрической больницы. «На фоне низкорослых полицейских, бригада выглядела очень внушительно, такие бородатые здоровяки», — пояснил Сокирко.

Приехавший врач позвонил жене активиста, которая заявила, что у ее мужа нет психических отклонений. «Доктор согласился с женой и еще согласился со мной, что Ленин был отвратителен», — добавил активист. Врачи не нашли причин для госпитализации и уехали.

Вскоре к Сокирко пришел сотрудник уголовного розыска, который пообещал отправить его в тюрьму на год. «Я, как мог, разговаривал с ним, но в какой-то момент сотрудник перешел на “ты” и стал материться, обозвал меня “навальнистом” и “врагом народа”», — рассказал активист. Также силовик потребовал разблокировать телефон, но Сокирко отказался.

Спустя несколько часов на активиста составили протокол по митинговой статье (ст. 20.2 КоАП). Полицейские также потребовали снять футболку, утверждая, что это вещественное доказательство. Активист переодел ее на другую с пацифистской символикой, на что сотрудник уголовного розыска заявил, что «в этой футболке можно», и назвал ее «одеждой хиппи».

Как отмечает «ОВД-Инфо», ранее Сокирко дважды задерживали из-за возложения цветов в память об Алексее Навальном. В обоих случаях мужчину отпустили с предостережением.

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