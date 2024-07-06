Опрос: Россияне стали больше критиковать войну в Украине

Россияне стали высказывать больше претензий к войне в Украине и ее последствиям, но при этом продолжают ее оправдывать. Об этом пишет «Верстка» со ссылкой на этнографическое исследование «Лаборатории публичной социологии» (PS Lab).

Основным объектом исследования стали так называемые «не-противники войны». Так сотрудники лаборатории назвали тех, кто не является открытым сторонником войны в Украине, но и не готов признать, что полномасштабное вторжение было ошибкой со стороны России.

По словам исследователей, у «не-противников» есть три характерные черты: их не интересует политика, а от прямых вопросов о войне они стараются уклоняться; у них есть претензии к властям из-за войны, в частности почему в ней не участвуют дети чиновников и почему военнослужащим приходится покупать экипировку за свой счет; запрос на патриотизм и объединение российского общества.

В PS Lab не назвали количество «не-противников войны», однако указали на ряд подсчетов, которые могут приблизить исследователей к определению цифры таких людей. К примеру, представители PS Lab ссылаются на опрос «Левада-центра», согласно результатам которого 49% населения выступило за прекращение войны из-за жертв с обеих сторон, и на данные проектов «Хроники» и ExtremeScan. В них утверждается, что в 2023 году количество людей, которые стараются не давать оценок войне, составляло 36% от всего населения.

Исследователи отмечают, что пока в России не сложилось условий, необходимых для активного политического протеста. Кроме того, как пишет «Верстка», опрошенные изданием политологи утверждают, что пока идет война, переход «с кухонной на публичную критику» практически невозможен.

Свои выводы сотрудники PS Lab основывали на данных, полученных в Краснодарском крае, Бурятии и Свердловской области. Исследователи жили в каждом регионе около месяца, наблюдали за людьми и проводили глубинные интервью. При этом они пытались получить информацию и с помощью участия в волонтерских группах, которые помогают российским военным, и вступая в открытый диалог с людьми.

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