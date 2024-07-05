Россиянам запретили выигрывать в казино Монте-Карло более 500 евро

В казино Монте-Карло появилась табличка, на которой написано, что каждый гражданин России может получить выигрыш на сумму не более 500 евро. На это обратил внимание телеграм-канал «Улететь».

В объявлении сказано: «В соответствии с действующим законодательством, чтобы получить выигрыш свыше 500 евро, необходимо предъявить кассирам действительное удостоверение личности европейского образца или паспорт». Также там отмечается, что участники программы лояльности должны предъявить документ только один раз. При этом, как отмечает телеграм-канал, проиграть граждане России могут любую сумму.

Позже «Улететь» опубликовал реакцию на требования казино Монте-Карло российского казино в Красной поляне. Там для посетителей игровой зоны поставили свою табличку с объявлением и посоветовали «воздержаться от игры в казино Монте-Карло».

«Напоминаем, что игорная зона “Красная поляна” не устанавливает никаких ограничений на сумму выигрыша. Мы рады гостям из всех 195 стран мира», — написали в российском казино. Также там пообещали посетителям «отменную барабулю».

С июля 2009 года в России запрещена работа казино. Тогда запрет не коснулся четырех игорных зон в Алтайском и Приморском краях, в Калининградской области, а также игорной зоны на границе Краснодарского края и Ростовской области.

В мае этого года представители игорных кластеров «Красная Поляна», «Приморье» и «Сибирская монета» рассказали, что в последнее время игроками все больше становятся женщины. Представители игорного бизнеса отметили, что это связано с тем, что казино вошли в туристическую зону и стали лишь одним из вариантов отдыха для россиян.

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