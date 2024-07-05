СМИ: Зафиксировано рекордное число россиян с психическими расстройствами

«Важные истории» подсчитали, что в 2023 году в России у 460,4 тысяч граждан впервые выявили психические и поведенческие расстройства. Это рекордное число с 2014 года.

Наибольший рост заболеваемости произошел в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Тульской и Нижегородской областях и Удмуртии. При этом Архангельская область, Алтайский край и Карелия лидируют по общему числу людей с психическими заболеваниями.

Всего, по данным Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского, около четырех миллионов человек в России имеют психические и поведенческие расстройства, большинство из которых — депрессия и тревожные расстройства.

Как отмечают «Важные истории», с 2017 года в стране наблюдался спад заболеваемости. Особенно показатели снизились во время пандемии коронавируса, однако это объяснялось тем, что далеко не все россияне могли обратиться за помощью и попасть к врачу в период изоляции.

В 2022 и 2023 годах пациентов стало больше, чем в допандемийные годы. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2020 году число людей с психическими расстройствами увеличилось на 25%, а в США этот показатель был равен 40%.

При этом, как пишут «Важные истории», в России на уровень заболеваемости повлияла война в Украине. «Текущая ситуация в стране обостряет предрасположенность к психическим заболеваниям. Сократился горизонт планирования. Ухудшается эмоциональное состояние. У части людей этот фон может спровоцировать предрасположенность к развитию какого-либо расстройства», — рассказал врач-психиатр Алексей Казанцев.

Казанцев отметил, что на статистику влияет и то, что большинство участников войны в Украине возвращаются с нее с нарушенной психикой и ПТСР, при этом лишь единицы из них обращаются к специалистам. «Потом мы слышим из СМИ, что они совершили какое-то преступление или суицид. Многие не справляются с ПТСР. Страдают близкие, когда они пьют и ведут себя агрессивно», — добавил Казанцев.

О росте числа людей с психическими расстройствами говорит и рост продаж антидепрессантов в России. С начала 2024 года было продано более трех с половиной миллионов упаковок препаратов, что стало рекордом за последние пять лет.

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