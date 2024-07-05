Новосибирских свиней обещают отстреливать за раскопку могил ветеранов СВО

В селе Карпысак Новосибирской области местный глава пообещал начать отстрел свиней, регулярно раскапывающих могилы захороненных на местной кладбище участников войны с Украиной. Свиньи, говорят сельчане, принадлежат местному фермеру, но тот уверяет, что животные бесхозные. Историю рассказали в выпуске «Вести Новосибирск».

Местные жители первый раз сообщили о «чудовищном, в прямом смысле свинском отношении к павшим землякам, героям специальной военной операции» в апреле.

Несколько животных действительно копали холмики с венками: видеоролики с происшествием попали в местном паблике. Сельчане рассказывали, что звери убегают со двора земляка-фермера, «который делает колбасу».

«Это уже не первый раз, новость о новом вандальном променаде — как ножом по сердцу», — рассказывала местная жительница Наталья, мать одного из похороненных на окраине Карпысака солдат.

«Стадо вислобрюхих осквернило десятки сельских могил», — утверждают корреспонденты телеканала «ГТРК Новосибирск».

Съемочная группа в апреле добилась от главы сельсовета Юрия Зайцева обещания уйти в отставку, если тот не сможет надавить на фермера и остановить происходящее. Однако в июле местные жители снова обратились к телеканалу с жалобами на новые случаи раскопок кладбища. Съемочная группа вернулась в здание сельсовета, нашла главу и заставила написать заявление об уходе с поста.

«Ну я ж слово пацана давал», — сказал Юрий Зайцев на камеру и подписал лежащее перед ним заявление. После этого корреспондент за кадром сообщил, что остановил «чиновника от увольнения».

Глава объяснил, что фермер отказывается расторгать договор аренды и не признает, что это его животные. До конца недели глава сельсовета пообещал начать отстрел свиней на кладбище.

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