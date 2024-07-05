Прием «Оземпика» грозит слепотой

У диабетиков, принимающих семаглутид (действующее вещество препарата «Оземпик» и его аналогов — прим. «Холода»), серьезно увеличиваются риски заболевания глаз, которое может привести к слепоте. К такому выводу, как пишет газета The Guardian, пришли сотрудники Гарвардского университета по итогам исследования, в рамках которого были проанализированы данные 16 827 пациентов, в течение шести лет проходившие лечение в Гарвардской клинической больнице.

В результате исследователи обнаружили, что у людей с диабетом, которым был назначен семаглутид, более чем в четыре раза чаще диагностировалась неартериитная передняя ишемическая оптическая нейропатия (НПИОН). Это заболевание, при котором артерии, снабжающие кровью зрительный нерв глаза, блокируются. В результате зрительный нерв испытывает недостаток кислорода и повреждается, что в конечном итоге может привести к потере зрения. Как отмечает издание, эффективного лечения этой болезни на сегодняшний день не существует, а в среднем ей страдают 10 человек на 100 тысяч населения.

Исследование показало, что за три года НПИОН развился у 8,9% пациентов, принимавших для лечения диабета семаглутид, и только у 1,8% пациентов, которым были назначены другие препараты.

В то же время среди пациентов, принимавших семаглутид для борьбы с ожирением или лишним весом, риск развития НПИОН оказался в в семь раз выше, чем у тех, кто с теми же целями принимал другие препараты.

«Наши результаты следует рассматривать как важные, но предварительные, поскольку необходимы будущие исследования для изучения этих вопросов на гораздо более многочисленной и разнообразной популяции», — прокомментировал результаты исследования профессор офтальмологии Гарвардской медицинской школы Джозеф Риццо.

В свою очередь, почетный профессор физиологии в Университете Квинс в Белфасте Грэм МакГеон отметил, что полученные результаты указывают на необходимость проведения более крупных исследований связи семаглутида и НПИОН. «Учитывая быстрый рост использования семаглутида и его возможное лицензирование для лечения ряда других проблем, помимо ожирения и диабета 2 типа, этот вопрос заслуживает дальнейшего изучения, но возможные побочные эффекты препарата всегда необходимо сопоставлять с вероятной пользой», — подчеркнул он.

Представитель компании Novo Nordisk, производящей «Оземпик», признал, что в инструкции к препарату развитие НПИОН не было указано в качестве одного из возможных побочных эффектов.

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