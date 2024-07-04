В Украине хотят запретить одноразовую посуду и ватные палочки с пластиковым основанием

Министерство экологии и природных ресурсов Украины заявило, что разрабатывает законопроект, который запретит ввоз и использование на территории страны пластиковой продукции.

Согласно заявлению министерства, в Украине планирую запретить производство, ввоз, введение в обращение и распространение таких предметов, как:

гигиенические ватные палочки с пластиковым основанием;

емкости из пенополистирола и пластиковые емкости в форме блистерной упаковки или лотков. Их используют для готовых пищевых продуктов, потребляемых на месте или берущихся на вынос;

мешалки и соломинки для напитков;

палочки, прикрепляемые к воздушным шарам;

шпажки;

одноразовые вилки, ножи, ложки, тарелки и т.д.

Ведомство утверждает, что разработка законопроекта вызвана тем, что «идя по европейскому пути, Украина также внедряет лучшие европейские практики в борьбе за чистую окружающую среду». В частности это связано с европейской Директивой 2019/904, которая предполагает уменьшение влияние пластика на жизнь человека.

Согласно Директиве, с 3 июня европейские страны в частности должны принять меры, чтобы пластиковые бутылки в любом виде продавались с прикрепленными к ним крышками. Такое решение должно гарантировать, что крышка попадет в переработку вместе с бутылкой, а не будет выброшена отдельно, в том числе не попадет в грунт или воду.

«В последние годы Украина доказала, что разделяет и отстаивает европейские ценности и готова к реформам, чтобы стать полноценным членом Европейского Союза. Следовательно, трансформация системы управления отходами в стране продолжается», — говорится в сообщении ведомства.

При этом Министерство экологии и природных ресурсов выступало с инициативой ограничить использование пластика еще в 2021 году. Тогда Роман Абрамовский, на тот момент глава ведомства, предложил взамен пластика использовать гранулы из кукурузного крахмала и дерево.

Кроме того, в министерстве предлагали ввести обязательную маркировку для изделий, содержащих пластик, но не попадающих под запрет: влажных салфеток, сигарет и подгузников.

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