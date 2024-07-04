ФСБ добивается запрета телефонных звонков через Zoom и другие приложения

Российские операторы связи начали получать письма от ФСБ с требованием закрыть клиентам возможность использования VoIP-телефонии. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на гендиректора оператора «Квантум» («Простор Телеком») Игоря Бобова.

VoIP-телефония — технология, позволяющая совершать голосовые звонки из интернета на телефонные номера. Ее часто используют для организации работы различных колл-центров и обеспечения связи между сотрудниками и клиентами компаний. VoIP-телефония также популярна среди телефонных мошенников — она дешевле обычной телефонной связи и позволяет использовать для звонков подменные номера.

Фактически, ФСБ добивается полного запрета на голосовую связь между компьютерными устройствами, подключенными к интернету, и реальным телефонными номерами. Сейчас возможность звонить на телефонные номера есть почти во всех популярных приложениях для связи, например, в Zoom.

Так, во время видеоконференций через Zoom нельзя будет позвать на встречу человека, позвонив по номеру телефона — даже если разговор происходит между абонентами внутри России. Также нельзя будет позвонить из-за границы на российский телефонный номер.

Сейчас для подключения телефонии через интернет нужно указывать, с каких IP-адресов планируется подключение, пояснил директор по инфраструктуре облачного провайдера «EdgeЦентр» Алексей Учакин.

«В числе проблем этой технологии — слабая авторизация клиента — он может быть чем/кем угодно, поэтому обычно авторизацию разрешают с какого-то доверенного списка IP-адресов», — добавил он.

Участники рынка отмечают, что виртуальные АТС для VoIP-телефонии как правило дешевле арендовать за рубежом. При этом звонки с таких АТС практически невозможно отследить.

«Трафик через виртуальную АТС уходит непонятно куда, если ею пользуются мошенники, их невозможно отследить, — говорит гендиректор оператора точек обмена трафиком Piter-IX Николай Метлюк. По его словам, письма от спецслужбы получили не все провайдеры, а только более-менее крупные или операторы, которые фигурируют в уголовных делах. Еще один собеседник РБК, который пожелал остаться анонимным, также рассказал, что ФСБ направила запросы только крупным операторам. МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» и «Т2 РТК Холдинга» отказались комментировать РБК письма спецслужбы.

Операторы связи могут покупать услугу виртуальной АТС в России или напрямую обратиться в ФСБ с просьбой добавить конкретный сервис виртуальной АТС в исключения, пояснил гендиректор RUVDS Никита Цаплин, отметив, что взамен оператору придется гарантировать силовикам, что все клиенты его сервиса авторизованы и законопослушны.

Количество случаев телефонного мошенничества резко выросло в России после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Российские власти не раз обвиняли украинские спецслужбы в организации колл-центров, которые занимаются вербовкой исполнителей для диверсий, хищением средств, а также распространением дезинформации.

Так, например, во множестве случаев поджогов военкоматов по всей стране поджигатели утверждали, что стали жертвой обмана. Неизвестные, представляющиеся сотрудниками силовых структур, убеждают граждан в необходимости «принять участие в операции против преступников». Обманутые люди зачастую выполняют любые указания мошенников, даже когда речь идет о совершении преступления.

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