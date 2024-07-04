Охранникам Путина запретят общаться с иностранцами и иметь счета за границей

Правительство одобрило проект поправок в закон «О государственной охране», которые запрещают военнослужащим и сотрудникам ФСО, а также их семьям иметь иностранные счета и контактировать с иностранными гражданами и организациями. Об этом пишет газета «Ведомости», в распоряжении которой оказался положительный отзыв кабмина на законопроект.

В Госдуму его внесли депутаты от партии «Единая Россия» во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и главой думского комитета по обороне Андреем Картаполовым.

Как говорится в пояснительной записке, документ запрещает сотрудникам госохраны их супругам и несовершеннолетним детям открывать и иметь счета в зарубежных банках, контактировать с людьми, о которых известно, что они имеют иностранное гражданство, общаться с зарубежными СМИ, иностранными и международными организациями, а также НКО, внесенными российским Минюстом в реестр «иноагентов».

Как пояснил «Ведомостям» Пискарев, разработанные им поправки необходимы для противодействия иностранным спецслужбам, которые, по его словам, активизировали подрывную и разведывательную деятельность против России после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Пискарев также отметил, что поправки среди прочего содержат нормы, которые должны помочь продолжать служить высококвалифицированным специалистам, достигшим предельного возраста пребывания на военной службе.

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