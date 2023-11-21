Чехия предложила ограничить передвижения российских дипломатов по ЕС — FT

Чехия включила в обсуждение 12-го пакета санкций ЕС предложения ограничить передвижение российских дипломатов внутри страны пребывания, сообщает Financial Times.

В Праге предложили выдавать российским дипломатам национальные визы и ВНЖ, которые не разрешат посещать другие страны Шенгенского соглашения, а также принимать только биометрические паспорта. МИД Чехии беспокоит беспрепятственное проникновение на территорию страны сотрудников российских спецслужб.

Отдельный вопрос подняли в Праге о российских чиновниках, получивших визы Австрии для работы в учреждениях ООН в Вене, которые затем могут поехать в Чехию или куда-либо еще. Австрийское правительство и комиссия не ответили на запрос журналистов с просьбой прокомментировать ситуацию.

Это предложение может не успеть попасть в 12-й пакет санкций, который уже поступил в страны-члены для обсуждения, но может послужить заготовкой для следующих пакетов.

Чехия в апреле 2021 выслала 18 сотрудников российского посольства, которых назвала сотрудниками российских спецслужб, Россия ответила симметричными мерами. В 2022 году из Чехии, по информации Financial Times, выслали более 70 россиян. Сразу после начала войны Чехия ввела запрет на выдачу туристических виз россиянам и белорусам. На данный момент он продлен до конца 2024 года.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.