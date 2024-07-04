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СМИ: «Аэрофлот» массово задерживает и отменяет рейсы из-за нехватки бортпроводников

10:29 • 04.07.2024

Пассажиры рейса «Аэрофлота» до Петербурга уже семь часов ждут вылета. Об этом сообщает телеграм-канал Readovka, ссылаясь на пассажира этого рейса, но не уточняя откуда должен был вылететь самолет. В авиакомпании задержку объяснили поздним прибытием борта. 

В минувшие выходные авиакомпания отменила более 20 и задержала около 330 рейсов. Как писал телеграм-канал «Авиаторщина», ссылаясь на источники в «Аэрофлоте», что отмены и задержки рейсов вызваны нехваткой сотрудников, которая усугубилась после того, как в конце июня более 1600 бортпроводников ушли на больничные, протестуя против переработок. 

По словам собеседников издания, дефицит сотрудников, в первую очередь бортпроводников, обусловлен двумя факторами — окончанием календарного месяца, к которому большинство стюардов и стюардесс уже исчерпали санитарную норму в 90 часов налета, а также нахождением на больничном около 1600 стюардов и стюардесс. 

Источники в авиакомпании рассказали, что для нормализации ситуации «Аэрофлот» переводит бортпроводников с более поздних рейсов на ранние, а также отправляет рейсы с сокращенным составом экипажа. 

По их словам, из-за переработок и плохо налаженного графика сотрудники «Аэрофлота» вынуждены работать в пиковый период без выходных и полноценного отпуска. При этом время, потраченное на техническую учебу, не засчитывается как рабочее. 

Как пишет «Авиаторщина», недовольные таким положением дел сотрудники авиакомпании начали массово уходить на больничный в конце июня. В свою очередь, в пресс-службе «Аэрофлота» отрицают факт нехватки сотрудников. 

«Информация о количестве задержанных рейсов за прошедшие выходные дни, распространяемая рядом телеграм-каналов, не соответствует действительности. 

У Аэрофлота достаточно летного персонала (бортпроводников и пилотов) для выполнения производственной программы», — говорится в заявлении авиакомпании. 

Позже канал «Авиаторщина» сообщил, что после появления информации о дефиците сотрудников у «Аэрофлота» в СМИ транспортная прокуратура решила провести в компании проверку. 

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