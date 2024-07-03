Принудительную стерилизацию в Японии признали неконституционной

Верховный суд Японии признал закон о евгенической защите, который действовал в стране с 1948 по 1996 год, противоречащим конституции. Об этом сообщает The Mainichi.

Согласно решению суда, японское правительство обязано выплатить компенсации 11 истцам, которые были вынуждены пройти операцию по стерилизации в 1950–1970-х годах. Как отмечает издание, пострадавшие японцы «с 2018 года добивались возмещения ущерба». Суммы компенсаций составили от 68 до 102 тысяч долларов.

При этом к делам не применялось правило о сроке истечения давности в 20 лет. В Верховном суде заявили, что «это крайне несправедливо и нечестно освобождать правительство от ответственности путем применения срока исковой давности». Суд назвал это правило «недопустимым», поскольку оно является «злоупотреблением властью».

Судьи заявили, что закон нарушает статью 13 Конституции, которая гарантирует свободу людей не подвергаться физически инвазивным процедурам против их воли, и статью 14, которая предусматривает право на равенство.

«Правительство искренне сожалеет об этом и приносит глубочайшие извинения [истцам] за то, что им пришлось пережить огромную боль, подвергнувшись операциям по стерилизации», — заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Как отмечает Би-би-си, за время действия закона в Японии около 25 тысяч человек подверглись стерилизации. Многие из них имели наследственные нарушения и были прооперированы, чтобы «не допустить рождения детей, которые считались бы неполноценными».

Правительство Японии признало, что 16,5 тысяч операций по стерилизации были проведены без согласия. При этом власти утверждают, что 8,5 тысяч человек добровольно согласились на процедуры. Однако адвокаты заявили, что их «фактически заставили» пойти на операцию из-за давления, с которым они столкнулись в то время. Среди жертв были дети в возрасте от девяти лет.

В 2019 году в Японии приняли закон, согласно которому выжившие жертвы могут получить по 3,2 миллиона иен (19 800 долларов) компенсации. Тогда около 1300 человек подали заявки на эту компенсацию, а 1100 человек уже получили ее.

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