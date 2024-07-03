Под Суздалем закрыли детский лагерь сети «Спецназ дети»

Под Суздалем закрыли детский военно-спортивный лагерь сети «Спецназ дети». Об этом сообщает телеграм-канал «Говорит НеМосква». По его данным, лагерь, в котором детей «погружали в мир спецназа», работал без документов и не был внесен в реестр организаций отдыха и оздоровления детей.

В конце мая прокуратура Суздаля вынесла руководству лагеря предостережение, тем не менее 1 июля учреждение снова начало свою работу без необходимых документов, в том числе подтверждающих наличие педагогического образования и отсутствие судимости у сотрудников.

На следующий день в лагерь приехали силовики. Как сообщается, 28 детей, которые жили там в палатках, в ближайшее время вернут домой, а организаторов привлекут к ответственности.

На сайте сети детских лагерей «Спецназ дети» указано, что она начала свою работу в 2012 году. Там также сообщается, что при цене 10-дневной путевки в 42 тысячи рублей сеть предлагает детям «погружение в мир спецназа» в форме «игрового квеста с элементами компьютерной игры».

Как пишет «Говорит НеМосква», директор лагеря Роман Гаврилец утверждает, что его организация «не занимается пропагандой и милитаризацией». По его словам, вместо этого в лагере детям дают «показательный пример мужского воспитания, прививают навыки военно-спортивного дела и обучают хозяйственно-бытовым умениям в полевых условиях».

При этом в программе детского лагеря — строевая, физическая и огневая подготовка, курс по управлению беспилотниками, а также оказание первой медицинской помощи и обучение «языку жестов спецназа».

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