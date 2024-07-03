ФСБ сможет отбирать внутренние и заграничные паспорта россиян 

Министерство внутренних дел подготовило законопроект, согласно которому ФСБ и МИД получат право отбирать как внутренние, так и заграничные паспорта у граждан России. 3 июля документ планируют опубликовать для общественного обсуждения на портале нормативных правовых актов, утверждает «Российская газета».

Заместитель начальника Управления паспортной и регистрационной работы ГУВМ МВД России, полковник полиции Екатерина Сизова рассказала изданию, в каких случаях будут изымать паспорта.

Так, по ее словам, основанием для изъятия документа будут непредусмотренные сведения, отметки и записи в нем. Таковыми будут считаться, штамп о пересечении границы во внутреннем паспорте а также, например, рисунок или отметка о владении животным.

«Случайный след или развод от ручки не является рисунком. Смайлик же, наоборот, может быть расценен в качестве такового. Следует отметить, что это новшество предусмотрено для внутренних паспортов, в которые визы иностранных государств не вносятся», — пояснила Сизова.

Новый законопроект также предусматривает изъятие внутреннего паспорта, «предъявленного для удостоверения личности лицом, не являющимся его владельцем».

Взамен изъятых паспортов россиянам будут выдавать временные документы, которые позволят им въехать в Россию.

Документ затронет тех, кто въезжал в страны постсоветского пространства по внутренним российским паспортам. «Бывали случаи, когда пограничники в Казахстане или Армении ставили штамп во внутренний паспорт, хотя и не должны», — пояснил «Агентству» юрист одной из правозащитных организаций.

В свою очередь, юрист «Первого отдела» Евгений Смирнов считает, что если законопроект примут, то это приведет к злоупотреблению на местах.

«Все это позволяет с легкостью "портить" документы сотрудниками и под этим предлогом забирать их. Мы слышали о нескольких случаях вырывании страниц на границе, чтобы не пропустить человека. Сейчас же достаточно провести ручкой черту, чтобы признать документ недействительным и полностью изъять его», — сказал Смирнов.

Юрист назвал документ «универсальной дубиной» против любого, кто живет за пределами России.

«Агентство» отмечает, что известно о более 100 случаях с начала этого года, когда у россиян изымались загранпаспорта во время прохождения паспортного контроля.

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