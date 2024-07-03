В России хотят возобновить массовый забой тюленей

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поддержал идею возобновить забой тюленей в Белом море в промышленных масштабах. Чиновник утверждает, что морских млекопитающих стало много и они мешают рыболовству. Экоактивистка и морской биолог, с которыми поговорила «Новая газета Балтия», считают идею негуманной и экономически невыгодной.

В конце февраля Цыбульский высказался за возвращение традиционного промысла — массового забоя тюленей. По его словам, так можно контролировать популяцию морских млекопитающих, которые уже мешают рыболовству.

«Один тюлень съедает 40 килограммов рыбы в день, а их популяция насчитывает 1,5 миллиона особей. Сейчас мы работаем над тем, чтобы вернуть в сельскую местность систему заготовительных пунктов», — сказал губернатор Архангельской области на встрече с жителями Мезенского округа, где в том числе обсуждалась их занятость.

Через неделю Цыбульский добавил, что экспедиция Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии уже изучает состояние запасов морских млекопитающих в Белом море.

После этого известная в регионе экологическая активистка Елена Фокина запустила петицию против промышленного зверобойного промысла. На момент публикации новости ее подписали более 36,5 тысячи человек.

«Сейчас планируется возобновить добычу тюленя в масштабах советского периода, с использованием ледоколов, промысловых судов и вертолетов, когда число убитых на залежках тюленей может исчисляться десятками тысяч», — говорится в тексте петиции.

Фокина подчеркивает, что губернатор заблуждается, когда говорит, что тюлени мешают рыбакам. По ее словам, млекопитающие не кормятся в Белом море.

«Почему они хотят промысел вернуть? Во-первых, они свято уверены в том, что действительно тюлени съели всю рыбу. А во-вторых, еще хорошо помнят то советское время и наверняка ностальгируют по нему. Тогда промысел был дотационным, и деньги достаточно легкие, потому что он длится всего неделю-две. Они считают, что наверняка сейчас будет так же, что от государства пойдут безвозмездные огромные дотации под предлогом возрождения традиционного промысла», — отмечает экоактивистка.

В свою очередь, морской биолог, кандидат биологических наук Мария Воронцова пояснила, что дефицит рыбы в Белом море вызван поведением не тюленей, а человека: «Тюлени не питаются в Белом море, они приплывают туда размножаться. Пока они размножаются, они не кормятся. Только в Баренцевом море тюлени уже начинают питаться. На самом деле, существует перелов рыбы, и скорее тут человек является конкурентом животных. Утверждение о том, что надо убивать тюленей, чтобы спасти популяцию рыб, не имеет под собой никакой научной базы».

Кроме того, Воронцова считает, что возрождать забойный промысел нецелесообразно, так как эта продукция не будет пользоваться спросом. По ее словам, вместо этого помочь жителям поморских деревень мог бы туризм.

В мире существует только два места, где можно увидеть новорожденных детенышей тюленей — около Магдаленовых островов в Канаде и в Белом море. Российские компании предлагают туры к белькам — детенышей тюленей так называют из-за белой шерсти. Цены начинаются от 70 тысяч и доходят до миллиона рублей.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.