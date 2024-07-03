Импорт парфюмерии в Россию сократился на треть

В мае 2024 года импорт парфюмерии в Россию сократился на 33,8% год к году до 3,83 миллиона флаконов. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором системы маркировки «Честный знак».

Издание отмечает, что негативный тренд начал формироваться еще в апреле, а с начала года импорт парфюмерии в страну снизился на 6,5% до 23,3 миллиона позиций. Сильнее остальных, по словам опрошенных газетой экспертов, снизились поставки одеколонов. Импорт этого вида парфюмерии упал в шесть раз год к году и составил в мае лишь восемь тысяч флаконов. Поставки духов в мае сократились год к году на 56% до 372 тысяч позиций. В свою очередь, импорт туалетной воды упал на 12,5%, а парфюмерной — на 20,1%.

Как отмечает «Коммерсантъ», ввоз в Россию импортной парфюмерии серьезно осложнился после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, но уже год спустя импорт начал активно восстанавливаться. Как заявил газете исполнительный директор российской Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский, география поставок сильно не изменилась, и импортная парфюмерия в России по-прежнему в основном представлена продукцией из Великобритании и стран Евросоюза.

По словам главы товарной группы ЦРПТ Варвары Михайловой, нынешнее снижение парфюмерного импорта в страну связано с ростом внутреннего производства. Так, в январе-мае 2024 года на внутреннем рынке было представлено 43,9 миллиона флаконов российской парфюмерии, что на 36,5% больше, чем годом ранее. Как отметил Бобровский, рост производства российской парфюмерии был бы еще больше, но его сдерживают ограничения в части обращения со спиртосодержащей продукцией.

Еще одной причиной снижения поставок он назвал неудачу импортеров парфюмерии в минувшем марте. По словам Бобровского, тогда импортеры завезли большое количество продукции в преддверии Всемирного женского дня, но не смогли ее реализовать.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.