Немецкий город временно переименуют в честь Тейлор Свифт

Немецкий город Гельзенкирхен, расположенный в северной части Рурской области, переименуют в Свифткирхен в связи с гастролями Тейлор Свифт. Об этом сообщает Spiegel.

Как пишет издание, Гельзенкирхен станет одним из мест проведения концертов американской певицы в рамках «Eras Tour». Табличка с новым названием уже установлена в центре города. На ней также есть портрет Тейлор Свифт.

Spiegel отмечает, что временно переименовать город предложила школьница из города Эммериха Алешани Вестхофф. Несколько недель назад она написала петицию, на которую отреагировала мэр Гельзенкирхена Карин Вельге. Она назвала предложение «отличной идеей». Школьница также участвовала в церемонии открытия таблички с новым названием.

Как заявил представитель мэрии Маркус Швардтманн, в ближайшие дни должно появиться еще несколько табличек с переделанным названием города «в наиболее посещаемых местах Гельзенкирхена».

По словам чиновника, фанатов Тейлор Свифт ждут и другие временные изменения в городе и мероприятия. К примеру, в Гельзенкирхене уже курсирует «трамвай Тейлор Свифт». Кроме того, певица получит собственную плиту на Аллее славы Гельзенкирхена наряду с такими знаменитостями, как легенда футбольного клуба «Шальке» Руди Ассауэр и писательница Ильзе Кибгис.

Кроме того, во время концертов Тейлор Свифт в центре Гельзенкирхене пройдет вечеринка под открытым небом «Тейлор Таун» с караоке. Швардтманн утверждает, что это далеко не все запланированные мероприятия в честь приезда певицы, но информация о других событиях пока не раскрывается. «В Гельзенкирхене нас ждет множество маленьких и больших сюрпризов», — добавил чиновник.

Spiegel отмечает, что три концерта Тейлор Свифт 17, 18 и 19 июля в Гельзенкирхене станут началом немецкой части тура певицы. Они пройдут на стадионе «Фельтинс-арена», который вмещает 70 тысяч человек. Следующие выступления пройдут в Гамбурге и Мюнхене.

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