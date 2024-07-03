Дочь президента страны с запретом на гомосексуальные отношения опубликовала фото поцелуя с девушкой

Дочь президента Камеруна Бренда Бийя опубликовала в своем инстаграм фотографию, на которой она целуется с моделью Лайонс Валенсой. На это обратило внимание Би-би-си.

Издание отмечает, что публикация вызвала «неоднозначную реакцию» в стране, где запрещены гомосексуальные отношения. За нарушение запрета жителям может грозить до пяти лет тюрьмы.

«Я без ума от тебя и хочу, чтобы весь мир об этом узнал», — подписала фотографию Бренда. Би-би-си пишет, что девушка занимается музыкой, большую часть времени живет за границей и выступает под псевдонимом King Nasty.

Издание отмечает, что Бренда не указала однозначно свою ориентацию, когда разместила фотографию поцелуя. При этом через некоторое время Бренда поделилась статьей из Le Monde, в которой французская газета сообщила, что она «совершила каминг-аут». Девушка также выложила другие сообщения от поддержавших ее людей.

К примеру, камерунская активистка-трансгендер Shakiro была среди тех, кто похвалил Бренду. Она заявила, что пост дочери президента в инстаграме может стать «поворотным моментом для ЛГБТ-сообщества в Камеруне».

В то же время некоторые пользователи инстаграма из Камеруна оставили под постом гомофобные комментарии. Кроме того, подписчики обвинили Бренду в желании вызвать ажиотаж. По данным Би-би-си, девушка не первый раз выкладывает пост, который провоцирует споры среди камерунцев.

Также в связи с фотографией возникли вопросы о том, является ли каминг-аут в Камеруне привилегией, которой могут воспользоваться лишь избранные граждане страны.

«Это подчеркивает суровую реальность: анти-ЛГБТ-законы в Камеруне непропорционально направлены против бедных. Богатство и связи создают щит для одних, в то время как другие сталкиваются с серьезными последствиями», — заявила ЛГБТ-активистка Бэнди Кики.

Би-би-си отмечает, что правозащитные организации неоднократно критиковали строгие законы Камеруна в отношении представителей ЛГБТ-сообщества. В 2022 году организация Human Rights Watch настоятельно призвала Камерун отменить «дискриминационный закон» и «обеспечить соблюдение прав человека всех камерунцев, независимо от их сексуальной ориентации, гендерной идентичности или половых характеристик».

Правительство Камеруна и сам 91-летний президент Поль Бийя, который находится у власти с 1982 года, официально не комментировали эту ситуацию.

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