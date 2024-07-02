Женщина умерла из-за застрявшей на плохой дороге «скорой»

В Пермском крае женщина умерла из-за того, что ехавшая к ней машина «скорой помощи» застряла на плохой дороге. Об этом сообщает местное издание «Рифей-Пермь», ссылаясь на местных жителей.

По их словам, инцидент произошел в деревне Быстрята Карагайского округа. Автомобиль «скорой» ехал на вызов, но не смог быстро преодолеть бревенчатый мост на своем маршруте. Как сообщается, на это медикам потребовался целый час. За это время женщина, которой требовалась медицинская помощь, скончалась.

В региональном министерстве здравоохранения изданию URA.ру подтвердили, что машина «скорой» столкнулась с проблемами при выезде на вызов в Быстрята. В то же время в ведомстве утверждают, что несмотря на это, медики прибыли к пациентке вовремя, согласно нормативам времени доезда. «Специалисты на месте оказали всю необходимую экстренную медицинскую помощь, но, к сожалению, заболевание пациентки оказалось несовместимым с жизнью», — пояснили в министерстве.

Как отмечает «Рифей-Пермь», случай в Быстрятах не первый, когда автомобили региональной «скорой помощи» не могут вовремя добраться к пациентам из-за плохих дорог. По данным издания, аналогичный случай произошел 7 мая в селе Нердва того же Карагайского района. Там машина «скорой», ехавшая на вызов, застряла в канаве и простояла без движения целый час, пока муж фельдшера не вытянул машину трактором.

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