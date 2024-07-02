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Подконтрольные Кремлю СМИ приписали Елене Зеленской покупку гиперкара Bugatti

20:06 • 02.07.2024

Российские пропагандистские медиа рассказали, что первая леди Украины Елена Зеленская якобы купила гиперкар Bugatti Tourbillon за 4,5 миллиона евро. Источник этой фейковой новости — французский Vérité Сachée, что в переводе означает «Скрытая правда». Как выяснил The Insider, этот портал был создан всего несколько дней назад, а большинство статей там написаны искусственным интеллектом. 

Новость о том, что Елена Зеленская в разгар войны якобы купила роскошный суперкар, в частности, опубликовал портал smotrim, принадлежащий ВГТРК.   

«Елена Зеленская обошла всех на повороте, став первой обладательницей такого Bugatti», — говорится в заметке. Там также отмечается, что заказ первая леди Украины якобы оформила во время поездки с Владимиром Зеленским во Францию на 80-летнюю годовщину со дня высадки союзников Советского Союза в борьбе с нацистской Германией в Нормандии. Кроме того, машину ей, как утверждается в статье, показали за две недели до официальной презентации. 

Новость о покупке роскошного автомобиля опубликовали многие российские издания. Например «Газета.ру» сначала рассказала о новой машине супруги украинского президента, а спустя несколько часов удалила эту новость и опубликовала другую — в ней Ульяна Королева объясняет почему это фейк. Примерно также поступил канал RTVI, который удалил первую новость и дал опровержение от Bugatti. В этом же списке находятся Lenta.ru, «Аргументы и факты», «МК» и другие российские СМИ. 

Французский портал Vérité Сachée, судя по данным сервиса проверки доменов who.is, был зарегистрирован 22 июня 2024 года. Журналисты The Insider проанализировали опубликованные там статьи с помощью сервисов CudekAI, Copyleaks и QuillBot и пришли к выводу, что почти все они написаны искусственным интеллектом, но не статья о «покупке Зеленской». 

«Вот это явно работа живого человека, да еще и не очень грамотного: в названии модели Bugatti Tourbillon сделана ошибка — Turbillon», — отмечается в публикации. 

Ошибку нашли и в опубликованном «документе», подтверждающем предварительный заказ машины. Там автор дважды ошибся в адресе автосалона, где якобы был заказан суперкар. Кроме того, в фейковом документе была указана неверная стоимость машины и отсутствовали юридические реквизиты. 

Производство роскошного гиперкара Bugatti Tourbillon начнется только в 2026 году. 

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