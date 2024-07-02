Подконтрольные Кремлю СМИ приписали Елене Зеленской покупку гиперкара Bugatti

Российские пропагандистские медиа рассказали, что первая леди Украины Елена Зеленская якобы купила гиперкар Bugatti Tourbillon за 4,5 миллиона евро. Источник этой фейковой новости — французский Vérité Сachée, что в переводе означает «Скрытая правда». Как выяснил The Insider, этот портал был создан всего несколько дней назад, а большинство статей там написаны искусственным интеллектом.

Новость о том, что Елена Зеленская в разгар войны якобы купила роскошный суперкар, в частности, опубликовал портал smotrim, принадлежащий ВГТРК.

«Елена Зеленская обошла всех на повороте, став первой обладательницей такого Bugatti», — говорится в заметке. Там также отмечается, что заказ первая леди Украины якобы оформила во время поездки с Владимиром Зеленским во Францию на 80-летнюю годовщину со дня высадки союзников Советского Союза в борьбе с нацистской Германией в Нормандии. Кроме того, машину ей, как утверждается в статье, показали за две недели до официальной презентации.

Новость о покупке роскошного автомобиля опубликовали многие российские издания. Например «Газета.ру» сначала рассказала о новой машине супруги украинского президента, а спустя несколько часов удалила эту новость и опубликовала другую — в ней Ульяна Королева объясняет почему это фейк. Примерно также поступил канал RTVI, который удалил первую новость и дал опровержение от Bugatti. В этом же списке находятся Lenta.ru, «Аргументы и факты», «МК» и другие российские СМИ.

Французский портал Vérité Сachée, судя по данным сервиса проверки доменов who.is, был зарегистрирован 22 июня 2024 года. Журналисты The Insider проанализировали опубликованные там статьи с помощью сервисов CudekAI, Copyleaks и QuillBot и пришли к выводу, что почти все они написаны искусственным интеллектом, но не статья о «покупке Зеленской».

«Вот это явно работа живого человека, да еще и не очень грамотного: в названии модели Bugatti Tourbillon сделана ошибка — Turbillon», — отмечается в публикации.

Ошибку нашли и в опубликованном «документе», подтверждающем предварительный заказ машины. Там автор дважды ошибся в адресе автосалона, где якобы был заказан суперкар. Кроме того, в фейковом документе была указана неверная стоимость машины и отсутствовали юридические реквизиты.

Производство роскошного гиперкара Bugatti Tourbillon начнется только в 2026 году.

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