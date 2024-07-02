СМИ: С начала войны Россия дважды посылала свои подлодки к берегам Британии

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года российские боевые подводные лодки как минимум дважды проводили миссии вблизи берегов Великобритании. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg.

Издание отмечает, что появление российских боевых судов у британских берегов является «беспрецедентным» и уже вынудило флот Великобритании принять дополнительные меры для защиты своих вод от вражеского присутствия.

По данным агентства, в Ирландском море несколько раз обнаруживали российские дизель-электрические подлодки проектов 877 («Палтус») и 636 («Варшавянка»), которые в натовской классификации называются Kilo. Они несут крылатые ракеты «Калибр», а также способны запускать торпеды и ставить морские мины. По словам собеседников Bloomberg, масштабы последних перемещений российских подлодок вблизи британских берегов превышают все, что доводилось видеть британским военным ранее.

Как пишет Bloomberg, о маневрах российских подлодок в Ирландском море было известно американским военным, которые отслеживают деятельность российского флота в мировом океане.

В декабре 2023 года о появлении российских боевых субмарин ва Ирландском море писал британский таблоид The Sun. А в 2021 году стало известно о российской подлодке, которая якобы следила за авианосной ударной группой военно-морского флота Великобритании в Средиземном море. Издание The Telegraph тогда уточняло, что речь, вероятнее всего, шла также о российской субмарине класса Kilo. В свою очередь, в британском Минобороны отказались подтвердить или опровергнуть эти сообщения.

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