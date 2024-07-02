Россия оказалась в группе с США и Германией по уровню доходов населения

Всемирный банк перевел Россию в категорию стран с высоким уровнем дохода населения. Об этом говорится в опубликованной организацией классификации стран по уровню дохода на 2024 финансовый год (1 июля 2023 года — 30 июня 2024 года).

Как следует из публикации, Всемирный банк оценил доходы на душу населения в России в более чем в 14 тысяч долларов. Так, в отчете говорится, что в 2023 году душевой валовый национальный доход в России вырос с 12 830 долларов до 14 250 долларов. Благодаря этому Россия была переведена из категории стран с доходами выше среднего в категорию государств с высокими доходами. К ней Всемирный банк также относит такие страны, как США, Объединенные Арабские Эмираты, Франция и Германия.

Рост дохода на душу российского населения во Всемирном банке объяснили ростом оборонных расходов, восстановлением активности в торговле, финансовом секторе и строительной отрасли.

Кроме России, в категорию стран с высокими доходами на душу населения были переведены также Болгария и Палау. Также, по данным Всемирного банка, выросли доходы на душу населения в Украине, Алжире, Монголии и Иране. В свежем отчете их перевели из категории стран с доходами ниже среднего в категорию стран с доходами выше среднего.

В своих отчетах Всемирный банк ранжирует страны по четырем группам доходов — высокий, выше среднего, ниже среднего и низкий. При этом в общем рейтинге стран по валовому национальному доходу на душу населения Россия заняла 72 место, уступив, в частности, таким странам, как Румыния, Уругвай и Гайана.

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