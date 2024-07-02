Лукашенко выпустит на свободу тяжелобольных оппозиционеров 

Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие дни на свободу могут выйти тяжелобольные беларусские оппозиционеры, которые участвовали в протестах в 2020 году.

«Не удивляйтесь, если через несколько дней на свободу выйдут очень тяжелобольные, как пишут, наши, которые не успели сбежать и находятся в местах на столь отдаленных, которые ломали и крушили страну в 2020 году. Но это, действительно, тяжелобольные», — передает слова Лукашенко РИА «Новости».

По его словам, речь идет об осужденных с онкологией. Конкретные имена Лукашенко не назвал.

Прошедшие 9 августа 2020 году президентские выборы, в ходе которых, по данным белорусской центральной избирательной комиссии, Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, оппозиция назвала сфальсифицированными. Тогда в стране начались акции протеста, которые продолжались около полугода. Самые массовые прошли в Минске.

Вскоре после начала протестов некоторых лидеров оппозиционного движения и участников акций задержали, а позже осудили. Оставшиеся на свободе противники Лукашенко были вынуждены эмигрировать.

По данным правозащитного проекта «Вясна», по состоянию на конец мая 2024 года в группе риска находятся по меньшей мере 254 политических заключенных Беларуси. Так, среди них 16 человек с инвалидностью, а 91 человек — в тяжелом состоянии. Еще 65 заключенных старше 60 лет. Проект отмечает, что у многих из них также есть серьезные проблемы со здоровьем, а десятерым диагностировали ментальные расстройства.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.