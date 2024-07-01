Во Франции антифашисты устроили массовые беспорядки после победы правых на выборах 

Во Франции антифашисты и сторонники левых партий вышли на массовые акции, которые закончились погромами и столкновениями с полицией. Поводом для беспорядков стали результаты первого тура парламентских выборов, на которых крайне правая партия «Национальное объединение» получила больше всего голосов.

Как пишет Huffington Post France, тысячи разгневанных левых собрались, в частности, на площади Республики в центре Парижа. Некоторые протестующие начали громить магазины и поджигать мусорные баки, а затем вступили в столкновение с полицией. Сотни людей вышли на улицы и других французских городах, в частности, в Лионе, Лилле и Ренне.

Согласно предварительным итогам подсчета голосов, правая партия «Национальное объединение» набрала в первом туре парламентских выборов 33,1% голосов, левый «Новый народный фронт» — 28%, а президентская коалиция «Вместе» — лишь 20%.

В 2014 году «Национальный фронт» (прошлое название партии Ле Пен) получил от российских банков кредиты на сумму 11 миллионов евро. Один из них на девять миллионов евро выдал небольшой «Первый чешско-российский банк», связанный с Кремлем. Через два года российский Центробанк отозвал у лицензию у этой кредитной организации. Кроме того, сама Ле Пен ранее поддерживала аннексию Крыма и выступала против наложенных на Россию санкций.

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Внеочередные парламентские выборы во Франции 10 июня объявил президент страны Эммануэль Макрон. Поводом для этого стал проигрыш его партии на выборах в Европарламент.

Тогда Макрон говорил, что не может игнорировать всплеск популярности крайне правых, а состав парламента должен соответствовать настроениям граждан. При этом он предупреждал об угрозе гражданской войны во Франции из-за резкой риторики правых политиков, которые разделяют людей по религии и происхождению.

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