Студентка раскритиковала медколледж во время выпускной речи и добилась проверки «шараги»

Студентка Тамбовского медицинского колледжа Дарья Петрунина на выпускном раскритиковала преподавателей учебного заведения, обвинив их в непрофессионализме, плохом отношении, а также напомнив про пары, которые ее группе могли поставить в 10 часов вечера. Видеозапись ее выступления распространилась в сети.

«Возможно, я являюсь исключением, и только мне так не повезло, как было все эти четыре года. Я с гордостью могу сказать, я полностью разочаровалась в своей профессии. Все время я сталкивалась с непрофессионализмом преподавателей, хоть и стоит сказать, что были яркие примеры», — сказала Петрунина.

По ее словам, многие преподаватели периодически забывали о существовании ее группы и даже на первом курсе не посвятили их в студенты.

«Не идите работать в медицину после медицинского колледжа. Я поступала в Тамбовский областной медицинский колледж, а закончила шарагу», — такими словами Петрунина закончила свое выступление. Однокурсники поддержали девушку аплодисментами.

Позже Петрунина рассказала, что решилась высказаться из-за ситуации на защите диплома, где ей поставили низкую оценку, которую не удалось исправить.

«Меня, можно сказать, завалили на дипломе, хотя училась я на “хорошо” и “отлично”. Это стало последней каплей. Мы с одногруппницей написали речь, которую я озвучила. Одногруппники и родители меня полностью поддерживают. Слова благодарности в невероятном количестве летят от студентов, которые боятся, что за такие слова их могут отчислить», — рассказала девушка «Газете.ру».

После вручения дипломов Петрунина встретилась с министром образования Тамбовской области Татьяной Котельниковой и руководством колледжа. Министр пообещала провести проверку «по всем озвученным фактам».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.