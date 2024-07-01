На Канье Уэста подали в суд за переработки и травлю сотрудников

На рэпера Канье Уэста, также известного под псевдонимом Ye, подали в суд его бывшие сотрудники. Они утверждают, что артист не платил им за переработки и называл «рабами». Об этом пишет газета The Washington Post, ознакомившись с содержанием иска.

По данным издания, в суд обратились восемь программистов из разных стран, среди которых есть и несовершеннолетние. Они утверждают, что в апреле этого года рэпер и управляющий его делами Майло Яннопулос наняли их для разработки приложения для стримингового сервиса YZYVSN. Уэст планировал выложить там альбомы Vultures и Vultures 2.

По словам истцов, наниматели регулярно травили их из-за возраста, расы, пола, сексуальной ориентации и этнической принадлежности. Среди прочего, Уэст и Яннопулос называли своих сотрудников рабами. Так, один из каналов в Discord, где происходило взаимодействие по рабочим вопросам, назывался «новые рабы».

Читать еще Тайны Су Хун Странные сообщения от исчезнувшего приводят полицию к потайному погребу последней, кто видел его живым

Как утверждается в иске, после завершения работы над приложением Уэст и Яннопулос пообещали нанятым программистам заплатить за проделанную работу, в том числе сверхурочную. Однако деньги истцы так и не получили. По данным портала TMZ, речь идет о сумме в 120 тысяч долларов. При этом программисты утверждают, что позже Уэст, угрожая увольнением без оплаты, потребовал от сотрудников подписать соглашения о неразглашении, а несовершеннолетних членов команды заставил подписать договоры, по которым они числились «волонтерами».

После того как сообщения о поданном сотрудниками Уэста судебном иске появились в СМИ, Яннопулос отверг все обвинения, а сам иск назвал «шуткой».

Накануне Уэст прилетел в Москву на день рождения российского дизайнера Гоши Рубчинского, который возглавляет принадлежащий реперу бренд одежды Yeezy.

Телеграм-канал Mash 8 мая утверждал, что рэпер даст концерт в Москве. Утверждалось, что он выступит в российской столице 8 июня, однако эта информация не подтвердилась. Тем не менее, как сообщало РИА «Новости», на «Авито» появились мошеннические объявление о продаже билетов на выступление рэпера в Москве.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.