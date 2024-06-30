Глава Дагестана осудил травлю врача из-за пациентки в никабе

Глава Дагестана Сергей Меликов вступился за врача из Хасавюрта Евгению Макееву, которая подверглась травле после того, как в соцсетях распространились сообщения, что она якобы отказалась обслуживать пациентку в никабе. Пост Меликов опубликовал в своем телеграм-канале.

«Новые известия» опубликовали видео, где местный блогер Гаджимурад Атаев (Ханов) вместе со своим другом звонит владельцу клиники и говорит, что речи о том, чтобы пациентка сняла никаб не шло — по его словам, Макеева просто отказалась ее принимать из-за никаба. Они попросили «утихомирить общественность». В ответ владелец клиники сказал: «Да что утихомирить, я уничтожу просто». Ханов с товарищем сказали, что хотят, чтобы врач извинилась. По одной из версий, врачу стали угрожать члены движения «Дело чести», в котором состоит блогер.

«Новые известия» также опубликовали видео с извинениями Макеевой. «Пациентке ни в коем случае не было отказано в помощи, а, наоборот, было предложено оказать ей экстренную помощь вне очереди. Возникла ситуация недопонимания, которая мне тоже неприятна, за что я приношу свои извинения. И хочу сказать, что ко всем людям и ко всем религиям в отношусь с полным уважением и с должным уважением. Хотела бы и желаю говорить с пациенткой, с которой произошла данная ситуация, и открыта к диалогу», — сказала врач.

Меликов назвал Атаева «псевдообщественником с туманной биографией». «С чего он решил, что имеет право на основе субъективных фактов оскорблять женщину, которая выполняла свою работу? Кто дал право угрожать и клеймить человека, который, к слову, не имеет ничего против мусульман? Всецело поддерживаю в этой ситуации врача и гарантирую ей защиту! А всяких псевдолидеров общественного мнения, которые пытаются нас разобщить, высасывая ситуацию из пальца, предупреждаю о последствиях! А они обязательно будут!» — написал Меликов.

После того, как стало известно о звонке Ханова владельцу клиники, СМИ сообщили о его задержании. «Коммерсант» отмечает, что на данный момент неизвестно, в связи с чем блогер задержан. Член общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил в телеграм-канале, что также был задержан его товарищ. Он связал произошедшее со звонком владельцу клиники, где работает Макеева.

«Коммерсант» пишет, что Ханов был имамом мечети, проживая в Германии, и был осужден за связи с исламистскими радикалами. После возвращения в Дагестан он представляет себя как «популяризатора религиозно-традиционных и морально-нравственных ценностей, заложенных в прочные основы сохранения духовно-культурной идентичности».

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