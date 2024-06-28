Тимати откроет рестораны на оккупированных территориях

Сеть ресторанов Black Star Burger, которая принадлежит музыканту и бизнесмену Тимати (Тимуру Юнусову), планирует открыть заведения в Донбассе, Херсонской области и Мариуполе. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Помимо оккупированных украинских территорий, бургерная хочет открыть рестораны в Туркменистане. Там открытие намечено на осень этого года. В аннексированных регионах — на первую половину 2025 года.

«Компания планирует активнее развиваться в аэропортах, вокзалах, подземных переходах, парках, спортивных аренах, торговых центрах. В планах также открытие ресторанов сети в Туркменистане и на новых территориях, в том числе в Херсонской области и Мариуполе», — заявили в пресс-службе Black Star Burger.

Как пишет ТАСС, параллельно с подготовкой к открытию новых заведений, бургерная намерена обновить меню и сменить концепцию интерьера. Нововведения распространятся на всю сеть ресторанов. Среди новых форматов, как утверждают в пресс-службе Black Star Burger, появится кейтеринг и доставка.

«Ведомости» отмечают, что ранее стало известно об открытии в самопровозглашенных ЛНР и ДНР полноформатных отделений «Сбера». В пресс-службе банка утверждают, что это последний этап подготовки вхождения «Сбера» на оккупированные территории.

После начала войны в Украине Тимати попал под санкции Канады. Его внесли в санкционный список в июле 2023 года. В августе 2022 года музыкант выкупил заведения компании Starbucks, которая объявила об уходе из России в марте того же года. Первая кофейня открылась на Новом Арбате под названием Stars coffee.

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